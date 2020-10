Trump defende republicanos que instalaram urnas falsas na Califórnia

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta quarta-feira, 14, os republicanos da Califórnia que instalaram mais de 50 urnas falsas rotuladas de “oficiais”, uma prática considerada ilegal pelas autoridades estaduais e pela Justiça. “Lutem com vontade, republicanos duros”, escreveu Trump no Twitter, com link para um artigo sobre a ordem de remoção das urnas não autorizadas.

O secretário de Justiça da Califórnia, Xavier Becerra, deu ao Partido Republicano até quinta-feira para remover as caixas falsas, que são etiquetadas como “urna oficial” ou “urna eleitoral” e foram colocadas perto de igrejas, lojas de armas e escritórios do partido em condados de Los Angeles, Orange e Fresno nas últimas duas semanas.

“Enganar os eleitores é errado, independentemente de quem o esteja fazendo”, disse Alex Padilla, o secretário de Estado da Califórnia, em teleconferência com repórteres, acrescentando que as urnas falsas “não são permitidas pela lei”.

Hector Barajas, porta-voz do Partido Republicano da Califórnia, disse que o partido continuará a distribuir as caixas, agora sem nenhum rótulo que as identifique como local oficial de depósito de voto. Ele admitiu que os republicanos eram responsáveis pelas caixas somente depois de ser bombardeado por perguntas de repórteres na segunda-feira.

Segundo Barajas, as ações eram legais porque a lei estadual não restringe a “coleta de votos”, uma prática que permite a terceiros recolher cédulas dos eleitores. “Não há nada em qualquer lei ou regulamento que indique que as caixas de coleta de organizações privadas não são permitidas”, disse.

A Califórnia é um reduto do Partido Democrata, que deve garantir os 55 votos do Estado para Joe Biden no colégio eleitoral. Nos últimos anos, o Partido Republicano perdeu tanto espaço entre os eleitores locais que se tornou a terceira força política – atrás de democratas e independentes. A ideia das urnas é aumentar a votação republicana nas disputas para representantes locais, onde o partido tem mais chances de eleger candidatos. / NYT e REUTERS