Trump deixa republicanos e passa a ser independente O polêmico empresário e apresentador de televisão Donald Trump se desfiliou do Partido Republicano e trocou seu título eleitoral para "independente", no seu estado natal de Nova York, nos Estados Unidos. Um porta-voz afirmou que a mudança foi feita para manter aberta a possibilidade de Trump disputar as eleições presidenciais no ano que vem.