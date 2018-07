Trump deixa republicanos e pode se candidatar como independente

NOVA YORK - O polêmico empresário e apresentador de televisão Donald Trump se desfiliou do Partido Republicano e trocou seu título eleitoral para "independente", no seu estado natal de Nova York, nos Estados Unidos. Um porta-voz afirmou que a mudança foi feita para manter aberta a possibilidade de Trump disputar as eleições presidenciais no ano que vem.

Na quinta-feira Michael Cohen, assessor especial de Trump, já tinha dito que o empresário poderia entrar na corrida eleitoral se os republicanos não conseguirem nomear um candidato que possa derrotar o atual presidente, Barack Obama, que tentará a reeleição. Ele disse também que provavelmente Trump usará parte de sua enorme fortuna na campanha.

Cohen explicou que o compromisso de Trump com o programa de televisão "O aprendiz" o impede de iniciar uma possível campanha antes de maio, quando termina a edição atual do reality show.

As informações são da Associated Press.