Trump desiste de postura mais moderada e volta a defender cloroquina

WASHINGTON - A mudança de atitude de Donald Trump envolvendo a pandemia durou pouco. Na terça, 28, o presidente dos Estados Unidos voltou a criar polêmica sobre o novo coronavírus ao transmitir informações erradas sobre os tratamentos e se apresentando como uma vítima de ataques injustos sobre sua gestão da crise sanitária.

Visivelmente cansado durante uma coletiva de imprensa, Trump mostrou seu descontentamento com a popularidade do imunologista Anthony Fauci e outros cientistas do gabinete de crise da Presidência contra a pandemia. "Eles são muito respeitados, mas ninguém gosta de mim, deve ser por causa da minha personalidade", declarou Trump. A menos de 100 dias das eleições presidenciais e em um momento em que as pesquisas de intenção de voto apontam o democrata Joe Biden como favorito.

Na noite de terça, o Twitter removeu um vídeo publicado por Trump contendo informações falsas sobre o novo coronavírus. De acordo com um porta-voz da rede social, ouvido pela agência de notícias francesa AFP, os tuítes e o vídeo violavam a política de desinformação sobre a covid-19. O mesmo vídeo foi excluído pelo Facebook sob a justificativa de que compartilhava informações falsas sobre curas e tratamentos para a doença.

As imagens do vídeo mostravam um grupo de médicos fazendo afirmações falsas sobre a pandemia do novo coronavírus. Diziam, por exemplo, que máscaras não são necessárias para conter a doença e que "existe um tratamento" para a covid-19: a hidroxicloroquina.

O presidente republicano promoveu o uso da cloroquina como solução para o coronavírus desde o início da pandemia, mas diversos estudos científicos descartaram sua eficácia. A Agência de Medicamentos americana (FDA) retirou a autorização para que o remédio fosse receitado por médicos no tratamento de casos graves.

'Li muito sobre a cloroquina'

Após ser questionado sobre o porquê da insistência no uso da hidroxicloroquina, Trump afirmou que tem "lido muito" sobre o medicamento e que o tema estava politizado. "Quando eu recomendo algo, vocês gostam de dizer 'não usem'", completou.

Em razão do efeito dos resultados de pesquisas de opinião sobre as eleições presidenciais de novembro, Trump vinha mudando a narrativa sobre a pandemia. Ele reconheceu a gravidade da crise sanitária, pediu à população que usasse máscara e alardeou sua relação excelente como os especialistas do grupo que presta assessoria à Casa Branca.

Depois de uma melhora, a pandemia ganhou ainda mais força nos Estados Unidos. Segundo levantamento da agência de notícias britânica Reuters, 1.300 pessoas morreram no país apenas na terça-feira, no maior número desde maio. Seis Estados - Arkansas, Califórnia, Flórida, Óregon e Texas - bateram o recorde diário de óbitos.

Trump x Fauci

Com o cenário desfavorável, Trump voltou a atacar Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas. Na tarde de terça, o presidente compartilhou uma teoria da conspiração segundo a qual o especialista ajudou a impulsionar o vírus a fim de evitar sua reeleição. O presidente também compartilhou um comentário de podcast em que um ex-assessor diz que Fauci enganou os americanos em vários assuntos.

"O senhor pode continuar fazendo o seu trabalho quando o presidente questiona publicamente a sua credibilidade?", perguntou a Fauci um jornalista do canal ABC. "Eu não tuíto. Sequer leio os tuítes", respondeu o pesquisador. "Não enganei os americanos sob hipótese alguma. Estamos no meio de uma crise, uma pandemia. Foi para isso que me treinei durante toda a minha vida profissional."

Ao ser perguntado sobre as pesquisas em andamento envolvendo possíveis vacinas, Fauci disse ser "cautelosamente otimista" em relação a notícias positivas que chegariam "no fim do outono e começo do inverno"./ Com informações de AFP e REUTERS