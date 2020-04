Trump despacha navios para o Caribe contra narcotráfico e pressiona Maduro

O presidente americano, Donald Trump, anunciou o envio de uma frota para as proximidades da região da Venezuela a fim de combater o narcotráfico. O anúncio foi feito na Casa Branca quase uma semana depois de o Departamento de Justiça (DoJ) do governo americano ter oferecido recompensa pela captura do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, e de outros integrantes de seu governo, acusados de tráfico de drogas.

A frota enviada é composta de navios de guerra e de combate, aviões e levará helicópteros para fazer a vigilância da região. O presidente americano estava acompanhado do secretário de Defesa, Mark Esper, durante o anúncio. E o Comando Sul da Marinha dos Estados Unidos retuitou logo em seguida a decisão do presidente. "Os Estados Unidos estão lançando uma operação de luta contra o narcotráfico no hemisfério ocidental para proteger os americanos das ações dos narcotraficantes", afirmou Trump.

#COVID19 will not stop the @DeptofDefense from protecting the American people from illegal drugs. At the direction of the @POTUS, additional U.S. ships, aircraft, and security forces are underway to disrupt narcotics trafficking. pic.twitter.com/BFTbxqcFGn — @EsperDoD (@EsperDoD) April 1, 2020

O presidente americano afirmou que não vai permitir que os cartéis da droga aproveitem a epidemia de covid-19 para ameaçar os americanos. A Guarda Costeira também deve participar das operações. O secretário Esper divulgou em seu Twitter um mapa com as operações que devem ser feitas. Aviões-patrulha devem ajudar a vigiar a região para sufocar a ação dos cartéis. A Até agora, nenhum oficial venezueano se manifestou sobre o caso.

O general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidosdisse que a decisão de escalar a presença militar americana na região é baseada em dados da inteligência do país. De acordo com ele, como resultado da covid-19 cartéis da droga estão tentando tirar vantagem da situação para "infiltrar drogas em nosso país". Durante o anúncio, o secretário Esper afirmou que a operação não permitirá apenas atacar as operações dos narcotraficnates, mas também servirá para negar "aos nossos adversários recursos financeiros dos quais eles dependem".

"Personagens corruptos como o ilegítimo regime de Maduro na Venezuela confia nos lucros derivados da venda de narcóticos para manter seu poder opressivo", afirmou. "O povo venezuelano continua a sofrer tremendamente em razão do controle que Maduro exerce no país." Além de Maduro, outros 16 membros de seu governo foram acusados pelo DoJ de tráfico de drogas. O Departamento acusa o ditador venezuelano de tentar estabelecer uma rota aérea de transporte de drogas da Venezuela para a América Central.