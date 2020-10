Trump 'deu as costas' a americanos ao encerrar negociação de plano de ajuda, diz Biden

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, acusou Donald Trump de "dar as costas" aos americanos, após o presidente por fim às negociações de um novo pacote emergencial econômico.

"Deu as costas às famílias que lutam para pagar o aluguel, pôr comida na mesa e cuidar dos seus filhos", disse Biden em um comunicado.

O pacote, que tinha o objetivo de socorrer a economia americana durante a pandemia de covid-19, foi alvo de disputa entre republicanos e democratas principalmente por seu valor. A oposição pedia inicialmente US$ 3 bilhões – valor que foi reduzido até US$ 2 bilhões –, mas o governo concordou em pagar apenas US$ 1,6 bilhão.

Trump disse que instruiu os republicanos a pararem de negociar o pacote fiscal até depois da eleição presidencial de 3 de novembro.