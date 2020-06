Trump discursa em cidade com recorde de casos de covid-19

TULSA, EUA -- O presidente dos EUA, Donald Trump, retomou neste sábado, 20, sua campanha eleitoral com um comício em uma arena em Tulsa, no Estado de Oklahoma, que vem batendo recordes diários de novos casos de coronavírus. No discurso, o presidente atacou os democratas e o ex-vice-presidente Joe Biden, seu adversário na eleição de novembro. A grande supresa do evento, no entanto, foi o tamanho do público. Eram esperadas 20 mil pessoas no BOK Center, mas muita gente preferiu ficar em casa.

"Vocês são heróis", disse o presidente. "Tem um monte de gente ruim lá fora." Foi assim que, no início do discurso, Trump tentou justificar a arena meio vazia. No decorrer da fala, a maior parte dela feita de improviso, ele voltou aos velhos temas de campanha, fez elogios ao governo, que cortou impostos, e tentou passar uma imagem de defensor da lei e da ordem, no momento em que o país vive uma onda de protestos contra a violência racial.