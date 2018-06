Trump assina memorando que restringe presença de pessoas trans no exército

WASHINGTON – O presidente americano Donald Trump assinou nesta sexta-feira, 23, um memorando que restringe a admissão de pessoas transgênero no exército do país. Apesar de a medida ser menos restritiva à proibição anunciada no ano passado e fazer uma exceção a “determinadas circunstâncias”, na prática, a decisão pode banir a entrada de indivíduos trans nas Forças Armadas.

Segundo a Casa Branca, pessoas com “disforia de gênero” serão excluídas do serviço militar. Essa definição se aplica a todos que “podem precisar de tratamento médico substancial, envolvendo medicamentos ou cirurgia”, como os remédios e procedimentos utilizados para mudança de sexo.

O memorando também permite que o Pentágono “exerça sua autoridade para implementar qualquer política apropriada no que diz respeito ao serviço militar de pessoas transgênero”.

A medida foi questionada pelos democratas e por grupos civis. A líder da minoria na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, rechaçou o memorando pelas redes sociais. “Ninguém que tem a força e a coragem de servir o exército dos EUA deve ser rejeitado por ser quem é”, escreveu. “Essa proibição odiosa é feita para humilhar nossos corajosos militares transgêneros que servem com honra e dignidade.”

