Trump diz a Xi Jinping que vai honrar política de 'uma só China'

WASHINGTON - O presidente Donald Trump baixou o tom e garantiu ao líder chinês, Xi Jinping, que os Estados Unidos vão honrar a política de "uma só China". As informações foram divulgadas pela Casa Branca no fim da noite da quinta-feira 9.

A política de "uma só China" é um reconhecimento diplomático do posicionamento de Pequim de que existe apenas uma China no mundo e Taiwan faz parte dela. Sob esse acordo, firmado em 1979 pelo então presidente Jimmy Carter, os EUA mantêm laços diplomáticos com Pequim ao invés de mantê-los com os taiwaneses, considerados pelos chineses uma província rebelde a ser reunificada um dia ao continente.

Durante a camanha eleitoral, Trump admitiu estar aberto à negociação deste princípio diplomático, o que resultou em críticas de Pequim.

As declarações de quinta-feira foram feitas em ligação telefônica do presidente americano ao chinês e se dão em meio a uma série de transtornos diplomáticos de Trump com políticos mundiais, como o presidente do México, Enrique Peña Nieto, e o primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull. Também foi o primeiro contatos dos líderes das duas maiores economias do mundo desde a eleição do bilionário à Casa Branca, em novembro.

Trump e Xi Jinping concordaram ainda, de acordo com comunicado da Casa Branca, marcar em breve visitas diplomáticas.

Segundo a CCTV, emissora estatal chinesa, Xi Jinping elogiou a conversa com Trump e saudou a adesão do governo americano ao princípio de 'uma só China'. / AP