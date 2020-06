Trump diz aos governadores que eles devem prender os manifestantes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou os governadores nesta segunda-feira, 1º, alertando que eles parecerão "idiotas" se não determinarem que os manifestantes sejam reprimidos e presos. Falando em uma conferência privada, cujo áudio foi obtido pelo jornal The New York Times, Trump iniciou a conversa com uma extensa e irritada fala.

"Vocês têm que dominar. Se vocês não dominarem, estarão perdendo seu tempo. Eles vão atropelar vocês e vocês parecerão um bando de idiotas", afirmou. Os EUA registram protestos há quase uma semana pela morte de George Floyd, um homem negro de 46 anos, em custódia da polícia. Mais de 140 cidades em 20 estados tiveram manifestações nos últimos dias.

"Vocês precisam prender as pessoas e elas precisam ser presas por longos períodos de tempo". Trump, que não se dirige ao país desde o início da agitação, disse que está colocando o general Mark A. Milley, presidente do Estado Maior Conjunto "no comando", mas não especificou imediatamente o que isso significava ou se ele destacaria os militares para reprimir a violência nas cidades do país.

"Ele odeia ver como (a situação) está sendo tratada nos vários estados", disse Trump sobre o general Milley.

Aludindo a imagens de violência e saques na televisão, Trump chamou as pessoas que cometem esses atos de "escória" e exigiu dos governadores: "Por que vocês não os estão processando?" O presidente disse ainda que Minnesota havia se tornado "uma zombaria em todo o mundo". / The New York Times