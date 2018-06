Trump diz que decisão sobre cúpula com Kim deve ser tomada na próxima semana

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira, 23, que a decisão sobre a esperada cúpula com o líder norte-coreano Kim Jong-un, prevista para 12 de junho, será tomada "na próxima semana".

"Vamos ver o que acontece. Acredito que pode ocorrer. De qualquer forma, saberemos na próxima semana sobre isto (após conversarmos) com Cingapura", afirmou à imprensa na Casa Branca. "Se formos, acredito que será muito bom para a Coreia do Norte."

A cúpula havia sido acordada com Kim, mas na última semana muitas dúvidas surgiram quanto a sua realização diante do aumento da tensão entre de Pyongyang com Seul e Washington, depois da realização de manobras militares conjuntas entre EUA e Coreia do Sul.

Ao receber, na véspera, o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, Trump admitiu que o encontro com Kim poderia ser adiado já que as negociações pareciam não avançar no ritmo esperado. "Pode ser que a data de 12 de junho não funcione (...) Se não ocorre agora, talvez possa ocorrer mais tarde", disse o presidente americano.

Moon fez uma visita urgente a Trump depois do esfriamento na reaproximação de Washington e Pyongyang, o que poderia afetar seriamente os esforços de entendimento entre as duas Coreias.

Kim e Moon protagonizaram um histórico encontro no fim de abril na Zona Desmilitarizada entre as duas Coreias, mas o distanciamento entre os dois governos nas últimas semanas levou ao cancelamento de uma reunião de funcionário do alto escalão do Norte e do Sul.

Exigências norte-coreanas

Mais cedo nesta quarta, porém, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que Washington continuava com os preparativos para a realização da cúpula, mas que sua realização depende agora de Pyongyang.

"Ele (Kim Jong-un) pediu a reunião e o presidente (Trump) concordou em se reunir", disse Pompeo em uma audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados.

Pompeo reconheceu, porém, que "ainda há muito trabalho a ser feito para encontrar um terreno comum". Apesar disso, ele disse estar "otimista" de que as delegações dos dois países conseguiriam confirmar a reunião.

De acordo com o secretário de Estado, nos contatos pessoais que manteve com Kim em Pyonyang, o líder norte-coreano adiantou para ele as exigências que apresentaria para avançar na desnuclearização do país.

Kim expressou a Pompeo seu interesse de que, uma vez selado o acordo, a Coreia do Norte "possa receber ajuda econômica dos Estados Unidos, na forma de tecnologia e de conhecimento do setor empresarial".

O líder norte-coreano também teria demonstrado interesse em receber "garantias de segurança".

Em contrapartida, Pompeo expôs para Kim as condições dos Estados Unidos, em particular as que se referem à verificação do processo.

"Nenhuma concessão"

"Minha opinião é que não fizemos nenhuma concessão ao presidente Kim até agora e não temos a intenção de fazê-las", disse Pompeo.

Nas conversas preliminares, o secretário de Estado disse que deixou claro que não estava disposto a se comprometer com um plano de ajuda se não pudesse verificar a desnuclearização "completa" da Coreia do Norte.

"O cenário que expus é o de uma desnuclearização rápida que será total e completa", disse Pompeo perante os legisladores, o que implicaria não apenas no desmonte da capacidade de desenvolvimento de armas atômicas, mas também na capacidade de lançamento de mísseis de longo alcance e de toda a tecnologia associada a estas iniciativas.

Esta declaração sugere que ainda há espaço nas negociações para um eventual plano nuclear para uso civil na Coreia do Norte. / AFP