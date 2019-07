Trump diz que Baltimore é ‘pior que Honduras’ com relação à violência

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a cidade americana de Baltimore, ao sugerir que é mais violenta do que Honduras, país da América Central sem guerra que conta com uma das taxas de homicídios mais altas do mundo.

LEIA TAMBÉM > Discurso de Trump é interrompido e boicotado por deputados de minorias

“Acontece que Baltimore é um dos piores casos”, disse o mandatário em uma entrevista ao jornal Washington Post na terça-feira, 30.

“Se olhar estatisticamente… O número de tiroteios, de crimes, de tudo. Esta manhã ouvi uma estatística: Baltimore é pior que Honduras”, afirmou ele.

Trump foi acusado de racismo após criticar, no domingo, o senador democrata Elijah Cummings, de Baltimore, cidade de maioria negra e governada por democratas.

Em 2017, de acordo com dados do FBI, Baltimore - com uma população de 600 mil pessoas - contava com uma taxa de 55,8 homicídios para cada 100 mil habitantes.

Honduras, com mais de 9 milhões de habitantes, registrou 41,2 homicídios para cada 100 mil habitantes em 2018, e San Pedro Sula estava entre as cidades mais violentas do mundo no relatório divulgado em novembro pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, com mais de 100 mil assassinatos. / AFP