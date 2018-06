Trump diz que Bill Clinton tem 'terrível histórico de abuso de mulheres'

WASHINGTON - O pré-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos Donald Trump afirmou nesta segunda-feira, 28, que o ex-presidente Bill Clinton tem um "terrível histórico de abuso de mulheres".

O polêmico empresário escreveu sobre o político democrata no Twitter, como uma forma de criticar Hillary Clinton, que também está na corrida para ocupar a Casa Branca depois das eleições do próximo ano.

"Se Hillary pensa que pode dar rédea solta a seu marido, com seu terrível histórico de abuso de mulheres, enquanto joga a carta das mulheres comigo, ela está equivocada!", escreveu Trump, que lidera as pesquisas entre os pré-candidatos republicanos.

If Hillary thinks she can unleash her husband, with his terrible record of women abuse, while playing the women's card on me, she's wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2015