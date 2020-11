Trump diz que deixará Casa Branca se colégio eleitoral eleger Biden

WASHINGTON - Em sua declaração mais próxima de admitir a derrota, o presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira, 26, que deixará a Casa Branca se o colégio eleitoral votar no presidente eleito Joe Biden.

"Certamente irei, e você sabe disso", disse ele quando questionado sobre o assunto.

Embora assessores já tenham sinalizado que o presidente deixaria o cargo em 20 de janeiro, esta é a primeira vez que o republicano assume o compromisso explícito de aceitar o resultado das eleições.

Trump, no entanto, prometeu "continuar lutando" e disse que pode nunca ceder.

O presidente não tem evidências de fraude nas eleições. Sua equipe jurídica tem sido amplamente ridicularizada - e perdeu quase todas as reivindicações que fez, enquanto os Estados em disputa certificavam a vitória de Biden.

"Vai ser uma coisa muito difícil de conceder", disse Trump sobre a eleição. Assessores disseram em particular que o republicano nunca admitirá que perdeu. O colégio eleitoral deve se reunir no dia 14 de dezembro.

Questionado se compareceria à posse de Biden, ele hesitou. "Eu sei a resposta", disse, embora tenha se recusado a fornecê-la.

Trump fez a declaração na Casa Branca após falar com tropas americanas durante o tradicional discurso do Dia de Ação de Graças para membros do serviço militar dos EUA.

Biden venceu a eleição presidencial de 3 de novembro com 306 votos do Colégio Eleitoral - muito mais do que os 270 exigidos - contra 232 de Trump. O democrata também conquistou uma vantagem de 6 milhões de votos populares. /REUTERS e WP