Estados Unidos classificarão cartéis mexicanos de drogas como terroristas, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que classificaria os cartéis de drogas mexicanos como grupos terroristas por seu papel no tráfico de narcóticos e pessoas, o que levou a um rápido pedido de negociações do México.

LEIA TAMBÉM > Família mórmon sofre emboscada e é assassinada no México

"Eles serão classificados ... Eu tenho trabalhado nisso nos últimos 90 dias. Você sabe, a designação não é tão fácil, você precisa passar por um processo, e nós estamos bem nesse processo", disse Trump em uma entrevista que foi ao ar nesta terça-feira, 26, com o ex-apresentador da Fox News Bill O'Reilly.

Logo depois, o Ministério das Relações Exteriores do México emitiu um comunicado dizendo que procuraria rapidamente uma reunião de alto nível com funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos para tratar da designação legal, bem como do fluxo de armas e dinheiro para o crime organizado.

"O ministro das Relações Exteriores estabelecerá contato com seu colega Michael R. Pompeo, a fim de discutir esta questão muito importante para a agenda bilateral", afirmou o ministério.

Uma vez que um grupo específico é designado como organização terrorista, se torna ilegal que pessoas nos Estados Unidos ofereçam ajuda conscientemente aos seus membros, que não podem entrar no país e são sujeitos a deportação.

Reagindo aos comentários de Trump, o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, disse em um tweet que o México nunca toleraria qualquer medida que viole sua soberania nacional. "Seremos firmes", acrescentou Ebrard.

No início deste mês, Trump se ofereceu, por meio de sua conta no Twitter, para 'ajudar' o México a "travar a guerra contra os cartéis de drogas e varrê-los da face da terra", após o ataque mais sangrento contra os cidadãos dos Estados Unidos no México nos últimos anos.

Três mulheres e seis filhos de dupla nacionalidade Estados Unidos-México foram mortos em uma emboscada no norte do México. As autoridades mexicanas disseram que podem ter sido vítimas equivocadas de quadrilhas de traficantes da região.

Alex LeBaron, ex-congressista mexicano e parente de algumas das vítimas, rejeitou a idéia de uma "invasão" nos Estados Unidos. "Já fomos invadidos por cartéis terroristas", escreveu ele. "Exigimos uma coordenação real entre os dois países. Os dois países são responsáveis ​​pelo crescente comércio de drogas, armas e dinheiro".

A família ampliada de LeBaron sempre esteve em conflito com os traficantes de drogas em Chihuahua e os parentes das vítimas disseram que os assassinos deviam saber quem eles estavam alvejando. / Reuters