Trump diz que EUA estão prontos para responder a ataque contra Arábia Saudita

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter para se pronunciar sobre o ataque de rebeldes houthi, do Iêmen, contra duas refinarias da principal companhia petrolífera do mundo, a estatal saudita Saudi Aramco, e disse que espera um posicionamento de Riad para decidir como reagir.

"O fornecimento de petróleo da Arábia Saudita foi atacado. Há razões para acreditar que sabemos o culpado, estamos carregados e prontos. A depender de verificação, estamos esperando notícias do Reino (da Arábia Saudita) sobre quem eles acreditam que causou esse ataque e sob quais termos poderíamos proceder!", escreveu Trump.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019