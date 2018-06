Trump diz que há 'entusiasmo no ar' em Cingapura para cúpula com Kim

CINGAPURA - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 11, que havia "entusiasmo no ar" em Cingapura perante a histórica cúpula que terá nesta terça-feira com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

"Fantástico estar em Cingapura, há entusiasmo no ar!", escreveu Trump na sua conta do Twitter.

Great to be in Singapore, excitement in the air! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de junho de 2018

O presidente aterrissou na noite de domingo em Cingapura e hoje deve se reunir com o primeiro-ministro cingapuriano, Lee Hsien Loong, no palácio presidencial de Istana.

Trump terá, além disso, um lanche de trabalho com Lee e representantes de ambos os Governos, e pela tarde cumprimentará o pessoal da embaixada americana em Cingapura.

Ainda não se sabe a agenda para hoje de Kim, que chegou a Cingapura e se reuniu também com Lee.

Sozinhos. Antes da cúpula com membros das delegações americanas e norte-coreanas, Trump e Kim se reunirão a sós por tempo indeterminado, informou a Casa Branca.

"Esperamos uma reunião a sós no começo", disse um funcionário do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, que pediu o anonimato, em declarações a jornalistas em Cingapura. Segundo ele, não há previsão de quanto tempo durará a reunião.

Depois desse encontro inicial entre os dois dirigentes, haverá uma reunião na qual participarão as respectivas delegações de ambos os países.

O presidente Trump avaliou o encontro com Kim como uma oportunidade de criar uma relação com um líder ao qual definiu como uma "personalidade desconhecida", e há dois dias afirmou que no "primeiro minuto" da reunião já saberá se o dirigente norte-coreano é confiável quando falar da sua vontade de desnuclearização. /EFE