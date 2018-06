Trump diz que não haverá acordo para regularizar jovens imigrantes nos EUA

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse neste domingo que não haverá um acordo para legalizar os jovens imigrantes conhecidos como "dreamers" (sonhadores), que foram levados ao país ainda crianças – e agora correm risco de deportação. Pelo Twitter, ele ameaçou ainda retirar o país do Nafta se o governo mexicano não contiver o fluxo de imigrantes na fronteira.

Depois de publicar uma mensagem de "Feliz Páscoa" na rede social, Trump disse que "os agentes de patrulha da fronteira não têm permissão para fazer o trabalho corretamente em razão de leis liberais ridículas". "Os republicanos devem aprovar leis mais duras agora. Não há mais acordo para o Daca."

O "Daca" a que se referia Trump é o programa batizado de Ação Diferida para os que Chegaram na Infância (Daca, na sigla em inglês), em 2012, pelo ex-presidente democrata Barack Obama. O objetivo era proteger da deportação pessoas que haviam sido levadas aos EUA ainda crianças por pais que eram imigrantes ilegais.

Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. “Caravans” coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018

Recentemente, Trump tentou acabar com o programa de Obama. No entanto, antes de finalizá-lo definitivamente, deu um prazo de seis meses – que expirou sábado – para que o Congresso encontrasse uma solução.

Em janeiro, o juiz William Alsup, de San Francisco, bloqueou a revogação do programa e ordenou ao Executivo a manutenção do Daca em nível nacional, nos mesmos termos e condições que ele tinha antes de ser suprimido. A Casa Branca considerou a decisão "escandalosa" e defendeu que o futuro dos jovens deve ser decidido pelo processo legislativo – e não por uma ordem executiva, como fez Obama.

A decisão de Trump deve afetar cerca de 800 mil pessoas que estavam protegidas pelo Daca. A maioria desses jovens nasceu no México ou em outros países centro-americanos e vive na Califórnia e no Texas. Com o fim do programa, muitos beneficiários temem que as autoridades usem as informações e dados pessoais cadastrados para localizá-los e deportá-los.

Nafta

Enclausurado em seu resort de Mar-a-Lago, na Flórida, Trump também acusou o México de fazer "muito pouco" para deter o fluxo de pessoas na fronteira com os EUA e, em represália, ameaçou retirar o país do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), atualmente em renegociação.

These big flows of people are all trying to take advantage of DACA. They want in on the act! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018

"O México está fazendo muito pouco ou nada para impedir que as pessoas cheguem por sua fronteira sul, e depois entrem nos EUA. Eles riem de nossas leis idiotas de imigração", tuitou o presidente. "Eles devem deter a droga e o fluxo de pessoas ou vou deter seus ganhos com o Nafta."

Trump disse que ainda está aberto a negociar um acordo sobre o Daca com os democratas no Congresso, desde que haja financiamento para a construção de um muro na fronteira com o México, uma de suas principais promessas de campanha.

Os jovens sonhadores

O futuro de 800 mil jovens é um dos maiores dramas da questão migratória nos EUA. Eles chegaram ainda crianças, vindos de países da América Latina. Viveram como americanos e perderam a relação que tinham com seus países de origem – muitos nem sequer falam mais a língua nativa da família.

Segundo pesquisas, cerca de 70% dos americanos são a favor de legalizar a situação dos jovens e evitar deportações em massa. Este foi o caso de Miguel Perez, de 39 anos. Ele é mexicano, mas chegou aos EUA quando tinha 8. Cresceu como americano, se alistou no Exército e lutou no Afeganistão.

Em fevereiro, ele foi separado dos filhos (que são americanos) e deportado para o México. Segundo a ONG American Families United, há mais de 10 mil veteranos na mesma situação de Perez. / REUTERS, AFP e EFE