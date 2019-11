Trump diz que queda de Evo 'envia sinal a regimes ilegítimos'

WASHINGTON - Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou a queda do líder esquerdista da Bolívia, Evo Morales, como um sinal para regimes "ilegítimos" e elogiou o papel dos militares.

"Esses eventos enviam um forte sinal aos regimes ilegítimos da Venezuela e da Nicarágua de que a democracia e a vontade do povo sempre prevalecerão", disse Trump, referindo-se a duas outras nações latino-americanas de esquerda que são alvo do governo Trump.

Evo anunciou sua renúncia no domingo após três semanas de protestos contra sua reeleição e depois de perder o apoio das Forças Armadas, deixando um vácuo de poder na Bolívia, onde no momento ninguém sabe quem está no comando. / AFP e EFE