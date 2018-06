Trump diz que ‘terrorista radical islâmico’ está envolvido no ataque no Museu do Louvre

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Donald Trump, comentou em sua conta no Twitter sobre o ataque de um homem armado com uma faca a um soldado no Museu do Louvre, em Paris, nesta sexta-feira, 3.

Ele disse que um “novo terrorista radical islâmico” está envolvido no incidente, e ainda emitiu um alerta para os americanos.

"Um novo terrorista radical islâmico acaba de atacar no Museu do Louvre, em Paris. Turistas foram isolados. A França novamente está no limite. Fiquem espertos, EUA", escreveu ele.

Nesta manhã, um soldado francês disparou cinco vezes contra um homem armado com uma faca após este tentar entrar no Louvre carregando malas. Uma fonte afirmou que o homem tentou entrar em uma loja localizada no subsolo do museu e atacou um soldado, que ficou ferido. Policiais locais atiraram e feriram gravemente o agressor.

O primeiro-ministro da França, Bernard Cazenueve, afirmou que "visivelmente" se trata de um "ataque terrorista". Segundo agentes, o agressor teria gritado "Allahu Akbar" ("Deus é o maior" em árabe) no momento da ação. / ASSOCIATED PRESS