Trump diz vai se declarar vencedor 'quando houver vitória, se houver vitória'

Maggie Haberman, Annie Karni, Michael D. Shear e Michael Cooper, New York Times

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na manhã de terça-feira, 3, em uma entrevista ao Fox & Friends que declararia vitória "quando houver vitória, se houver vitória". Trump fez os comentários quando lhe perguntaram quando planejava declarar vitória - e se pretendia declará-lo se os resultados iniciais mostrassem sua liderança, como alguns relatórios sugeriram que faria.

Leia Também 'Exército' de observadores eleitorais de Trump é liderado por veterano em acusações de fraude

"Quando houver vitória, se houver vitória", disse Trump com voz grave. “Acho que vamos vencer. Acho que as pesquisas são pesquisas para reduzir participação. E acho que venceremos. Mas apenas quando houver vitória.”

Trump parecia cansado, depois de passar o dia todo de segunda-feira voando de comício em comício. Ele passou grande parte do último dia de campanha atacando a Suprema Corte, acusando-a de colocar “nosso país em perigo” ao decidir permitir que a Pensilvânia continuasse aceitando votos ausentes após o dia da eleição, pelo menos por enquanto.

Em Kenosha, Wisconsin, o quarto de cinco comícios em quatro Estados, Trump disse a uma multidão, sem fundamento, que os juízes haviam tomado uma decisão "política" que levaria à trapaça de seu oponente, o ex-vice-presidente Joe Biden. Os comentários seguiram um tweet raivoso no qual ele acusou - sem fornecer qualquer prova - de que a decisão do tribunal “permitiria a traição desenfreada e desenfreada” e “induziria à violência nas ruas”

O Twitter rapidamente sinalizou as afirmações do presidente como potencialmente falsas, dizendo que “parte ou todo o conteúdo compartilhado neste tweet é contestado e pode ser enganoso.”

As observações do presidente em Wisconsin ecoaram os comentários mais cedo, em Avoca, Pensilvânia, onde ele sugeriu enigmaticamente que a decisão da Suprema Corte poderia ser "fisicamente perigosa" sem explicar o que ele queria dizer.

Tom Wolf, o governador democrata da Pensilvânia, respondeu mais tarde a Trump no Twitter, prometendo que “os habitantes da Pensilvânia não se intimidarão” e dizendo ao presidente: “Você pode nos assistir contando todos os votos e tendo uma eleição justa”.

Por meses, Trump alegou falsamente que as cédulas pelo correio estão sujeitas a fraude desenfreada, apesar das evidências esmagadoras de que isso não é verdade. Nos últimos dias da campanha, Trump se concentrou intensamente na Pensilvânia, onde os republicanos desafiaram legalmente o plano do estado de aceitar cédulas de ausentes por até três dias após o dia da eleição.

Os comentários de Trump vieram quando ele fez sua última apresentação para os eleitores. Ele também passou a segunda-feira expressando queixas sobre as pesquisas, a mídia, o ex-presidente Barack Obama, Hillary Clinton e a investigação sobre a interferência russa nas eleições de 2016.

Em seu primeiro comício, falando para uma multidão em Fayetteville, N.C., o Sr. Trump mencionou o coronavírus apenas de passagem, para zombar da China e para pedir ao governador da Carolina do Norte que abra o Estado. Em vez disso, ele começou com uma longa reclamação sobre as pesquisas políticas patrocinadas pela mídia. A multidão ficou em silêncio durante todo o tempo. Ele finalmente acalmou, dizendo: "Espero não ter entediado vocês."

Mudando para uma série de reclamações, ele então ridicularizou a investigação de dois anos sobre uma possível conspiração entre sua campanha e as autoridades russas; sugeriu que todos na mídia, e entre seus detratores, são “corruptos”; e chamou seu antecessor, Obama, e sua oponente em 2016, Clinton, de "criminosos".

Em Kenosha, Trump continuou a aumentar sua longa lista de reclamações quando foi forçado a usar um microfone de mão após várias tentativas de consertar o do púlpito falharam. “Este é o pior microfone que já usei na vida”, disse ele, claramente irritado. Ele prometeu que, por causa das falhas de áudio, devolveria a todos “metade do preço do ingresso.

“Mas, considerando que vocês não pagaram nada”, disse ele, “sinto muito”.

Trump terminou o dia da maneira como começou, com um grande comício cheio de apoiadores e um discurso cheio de digressões e queixas em Grand Rapids, Michigan, o local de seu último comício em 2016.

Em um ponto, ele reconheceu os esforços de seus filhos adultos que estavam viajando com ele, todos os quais realizaram eventos por conta própria em todo o país, e ele disse: "Não importa o que aconteça, estou muito orgulhoso de todos vocês." Depois de um tempo, ele acrescentou: "Mas se não vencermos, nunca mais falarei com vocês."

Mais tarde no discurso, Trump exibiu um vídeo dos tropeços verbais de Biden e pareceu contemplar como seria uma derrota.

"Que desastre. Não consigo acreditar que isso esteja acontecendo”, disse Trump, que acrescentou: “O conceito de perder para esse cara! Oh, é melhor você ir lá e votar amanhã. Vou ficar com tanta raiva que nunca vou voltar para Michigan.”