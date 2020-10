Trump e Biden: os contrastes das famílias que podem habitar a Casa Branca

Embora o presidente Donald Trump e seu rival democrata, Joe Biden, tenham em comum a mesma faixa etária — ambos acima de 70 anos —, ambos possuem estilos de vida antagônicos, o que se estende também para suas respectivas famílias.

A seguir, um resumo dos clãs que podem ocupar a Casa Branca pelos próximos quatro anos após as eleições de terça-feira.

A família Trump

Os três filhos do primeiro casamento de Trump com Ivana Zelnickova são parte integral de sua vida política e de seus negócios. O mais velho, Donald Trump Jr, de 42 anos, é um pilar de sua campanha, muito popular com a base mais leal e com os doadores. Orador confiante, dispara com precisão contra aqueles que considera inimigos de seu pai: a imprensa, a esquerda e o "Estado profundo", ou seja, os funcionários que supostamente tentam frustrar os planos do presidente.

Entusiasta da caça, com frequência usa barba e veste camisa xadrez, em uma tentativa de projetar a imagem de homem comum, apesar de ser o filho mais velho do presidente dos EUA. No Twitter, ele é ainda mais combativo que o próprio pai e muitos especulam que alimenta ambições presidenciais. Tem cinco filhos com a ex-esposa Vanessa Haydon Trump e agora está comprometido com Kimberley Guilfoyle, uma ex-apresentadora do canal Fox News que também é uma ferrenha defensora do presidente.

Ivanka Trump, de 38 anos, possui o título oficial de "conselheira do presidente" e é uma integrante fundamental do núcleo duro da Casa Branca. As acusações de nepotismo aumentaram depois que sentou ao lado do pai em reuniões com governantes estrangeiros e posou em fotos oficiais do G20 com outros líderes mundiais.

Trump disse em 2018 que pensou em nomear a filha como embaixadora na ONU. Também afirmou que a perguntou se desejava presidir o Banco Mundial, mas a filha declinou da oferta. Seu marido, Jared Kushner, é outro assessor próximo de Trump, com responsabilidades amplas, como a gestão da crise de covid-19. O casal tem três filhos.

Filho mais novo de Trump e Ivana, Eric, de 36 anos, é responsável, ao lado de Don Jr, por comandar os negócios do império da família.

Tiffany é a filha do segundo casamento de Trump, com a modelo Marla Maples, que durou seis anos. Aos 27 anos, ela mantém um perfil discreto, mas discursou na Convenção do Partido Republicano.

Barron, um adolescente de 14 anos, que mora na Casa Branca, é filho do terceiro casamento do presidente, com Melania Trump, a primeira-dama.

A família Biden

A vida de Joe Biden foi marcada por duas grandes tragédias. Em 1972, sua primeira esposa, Neilia Hunter, e a mais mais nova dos três filhos do casal morreram em um acidente de carro. Naquela ocasião, o candidato democrata estava prestes a tomar posse como senador e criou os filhos com a ajuda da irmã Valerie. Por anos viajou de trem de Delaware a Washington, todos os dias, para trabalhar.

Biden fala com frequência de sua relação com os filhos e como isso o ajudou a superar o luto à medida que construía sua carreira. Em 1977, se casou com a segunda esposa, Jill, com a qual permanece até hoje.

Em 2015, seu filho Beau faleceu vítima de um tumor cerebral aos 46 anos, impedindo qualquer desejo de Biden disputar a presidência no ano seguinte. Procurador-geral de Delaware, Beau, que também serviu no Iraque, era considerado o herdeiro político de candidato democrata, com quem compartilhava a vocação e também as habilidades sociais.

O outro filho de Biden, Hunter, tem problemas com álcool e drogas e foi afastado da reserva da Marinha em 2014, após testar positivo em um exame para detectar cocaína. Com isso, se tornou um foco dos ataques de Trump durante a campanha.

Entre 2014 e 2019, uma parte do período em que seu pai foi vice-presidente de Barack Obama, Hunter integrou a diretoria da Burisma, uma empresa ucraniana de gás. Trump acusou Biden de tentar destituir um importante procurador na Ucrânia para proteger o filho de uma investigação por corrupção.

Hunter, de 50 anos, admitiu que teve "pouco critério" em seus negócios, mas negou qualquer delito. Atualmente, o herdeiro do democrata vive em Los Angeles e tem três filhos com ex-mulher Kathleen. Ele tem outros dois filhos, um com a segunda esposa, Melissa Cohen, com quem se casou apenas seis dias depois de conhecê-la.

A segunda mulher de Biden, Jill, de 69 anos, é uma professora que teve um papel importante na campanha. O casal tem uma filha, Ashley, de 39 anos.