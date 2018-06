Trump e Hillary trocam farpas em discursos de vitória após prévias

NOVA YORK - O pré-candidato republicano Donald Trump e a pré-candidata democrata Hillary Clinton conquistaram vitórias em Estados da região Nordeste dos EUA na terça-feira, em demonstrações de força na corrida pela Casa Branca. Logo após a divulgação dos resultados, ambos dispararam críticas um contra o outro, em uma possível prévia da eleição presidencial de novembro.

Trump e Hillary usaram seus discursos de vitória para trocar acusações. "Acho que ela é uma candidata com falhas e será fácil derrotá-la", disse o magnata sobre a democrata durante entrevista coletiva na Trump Tower, em Nova York.

Em discurso da vitória na Fildadélfia, Hillary rebateu Trump por acusá-la de usar na campanha o fato de ser mulher: "Bem, se lutar por atendimento médico e pagamento igual para as mulheres é jogar com ser mulher, então estou jogando", disse.

Trump derrotou facilmente os rivais republicanos John Kasich e Ted Cruz em todos os cinco Estados em que houve primárias: Pensilvânia, Maryland, Connecticut, Rhode Island e Delaware, com uma margem de vitória que beira à conquistada no Estado de Nova York na semana passada. Ele está no caminho de conseguir o voto de todos os condados em cada Estado.

Hillary, já no controle da corrida democrata, derrotou o rival Bernie Sanders em Maryland, Delaware, Pensilvânia e Connecticut. Sua única derrota para Sanders na noite de terça-feira foi em Rhode Island. /REUTERS