Trump e Kim Jong-un voltarão a se reunir no final de fevereiro

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá no fim de fevereiro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Será o segundo encontro entre os dois para discutir a desnuclearização da Península Coreana, em uma aproximação diplomática que aliviou as tensões entre os dois países, mas até agora teve poucos avanços na questão do arsenal atômico do país comunista.

O anúncio foi feito pela Casa Branca depois de uma reunião de Trump com o enviado norte-coreano Kim Yong-chol. No começo do mês, Kim esteve em Pequim para uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping, o principal aliado de Pyongyang.

O local e a data do encontro ainda serão definidos. Vietnã, Tailândia e o Havaí estão sendo cotados. A primeira reunião entre os dois ocorreu em Cingapura, no ano passado.

“Eles discutiram as relações entre os dois países e continuarão avançando na desnuclearização final da Coreia do Norte", afirmou a porta-voz da Casa Branca Sarah Sanders. Antes, o general norte-coreano reuniu com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo.

Kim Yong Chol, braço direito de Kim Jong-un, é o primeiro funcionário norte-coreano de alto escalão em quase duas décadas a passar a noite na capital americana.

O departamento de Estado não quis confirmar a visita de Kim Yong Chol até o último momento depois que ele cancelou a viagem que estava prevista para novembro aos Estados Unidos./ NYT e AFP