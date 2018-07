Trump se atrasa para encontro com rainha e se atrapalha em inspeção da guarda

WINDSOR, INGLATERRA - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a mulher, Melania, chegaram atrasados para o encontro com a rainha Elizabeth II no Castelo de Windsor nesta sexta-feira, 13. A rainha, de 92 anos, esperou pelo presidente americano em pé, por alguns minutos, chegando a olhar para o relógio.

Trump e Melania cumprimentaram a monarca dando as mãos e não se curvaram, contrariando a etiqueta real. Em seguida, enquanto a rainha e o presidente inspecionavam a guarda real, ele parou abruptamente, obrigando-a a andar ao seu redor para que pudessem continuar a caminhada.

This is hilarious. The Queen acting like she’s training one of her dogs as Trump struggles to master the art of walking. pic.twitter.com/M7tNwJFlOX — SimonNRicketts (@SimonNRicketts) 13 de julho de 2018