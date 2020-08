Biden condena violência nos protestos antirracismo e diz que Trump é parte do problema

PITTSBURGH - O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, condenou a violência, a pilhagem e a destruição de propriedades durante os protestos por justiça racial e contra a brutalidade policial ao mesmo tempo em que acusou o presidente Donald Trump de incitar a violência. Em um discurso de campanha em Pittsburgh (Pensilvânia) nesta segunda-feira, 31, Biden afirmou que a recusa de Trump em fazer seus apoiadores a pararem de agir como uma milícia arma mostra "o quão fraco ele é".

"Me deixe ser muito claro sobre tudo isso: tumultos não são protestos. Pilhagens não são protestos. Atear fogo não é protestar. Nada disso é protestar. É ilegalidade, pura e simplesmente. E aqueles que o fazem devem ser processados", disse Biden, em seu primeiro evento de campanha após a Convenção Nacional Democrata. "A violência não trará mudança, só trará destruição. É errado em todos os sentidos. Vai dividir, em vez de unir. ... Isso torna as coisas piores, não melhores."

Biden reiterou que os saques e danos à propriedade são uma ruptura com as táticas dos defensores dos direitos civis como Martin Luther King Jr. e John Lewis, e "devem acabar". "Não devemos queimar. Temos de construir", disse o candidato.

Em seguida, o democrata acusou Trump de ser parte do problema."Nosso atual presidente quer que vocês vivam com medo", disse o democrata, de 77 anos. "Ele se autodenomina uma figura de ordem. Ele não é. E até agora não fez parte da solução. Ele é parte do problema". "Donald Trump tem sido uma presença tóxica em nosso país há quatro anos".

Biden condenou duramente as ações de Trump em meio a protestos contra a brutalidade policial e a injustiça racial, dizendo que o trabalho do presidente é "dizer a verdade, ser franco, enfrentar os fatos, liderar, não incitar". Ele disse que Trump é "incapaz de nos dizer a verdade, incapaz de enfrentar os fatos e incapaz de se curar. Ele não quer lançar luz, quer gerar calor e está alimentando a violência em nossas cidades".

A nove semanas das eleições presidenciais de 3 de novembro, a questão da segurança domina o debate.

Recentemente, a ira contra o racismo que marca o país nos últimos meses gerou distúrbios, especialmente em Kenosha (Estado de Wisconsin), onde um adolescente armado foi acusado de matar duas pessoas na semana passada, e em Portland (Estado do Oregon), onde uma pessoa foi assassinada a tiros no sábado.

"Alguém acredita que haverá menos violência nos Estados Unidos se Donald Trump for reeleito?", indagou Biden em seu discurso.

Trump, que na semana passada alertou na Convenção Nacional Republicana que as pessoas não estariam seguras "nos Estados Unidos de Joe Biden", acusa os democratas de frouxidão nos Estados e cidades que governam, já que parte da polícia depende das autoridades locais.

Nesta segunda-feira, o presidente continuou com a avalanche de tuítes do fim de semana, nos quais insistiu com o lema "LEI E ORDEM!". "Os prefeitos da esquerda radical e os governadores das cidades onde esta louca violência está acontecendo perderam o controle de seu 'Movimento'", tuitou o presidente.

Biden está à frente de Trump, de 74 anos, na média das pesquisas nacionais e também em vários Estados-chave, onde tem mantido uma vantagem menor.

O presidente deve visitar a cidade de Kenosha amanhã, como informou a Casa Branca, após adotar um discurso mais rígido contra os protestos. Membros do Partido Democrata informaram temer que a visita à cidade, de maioria branca, leve a um agravamento das tensões. Representantes democratas em Wisconsin pediram que o presidente não faça a visita.

Violência

Os distúrbios na cidade começaram depois que um policial disparou sete vezes e atingindo o homem negro Jacob Blake pelas costas, diante de seus três filhos, no dia 22 de agosto. Blake continua internado e está paralisado da cintura para baixo.

“Eles concentraram uma convenção inteira na criação de mais animosidade e na criação de mais divisão sobre o que está acontecendo em Kenosha”, disse o vice-governador democrata de Wisconsin, Mandela Barnes, à rede CNN, referindo-se à Convenção Nacional Republicana da semana passada.

“Então não sei como, dado qualquer uma das declarações anteriores que o presidente fez, ele pretende vir aqui para ser útil, e realmente não precisamos disso agora”, acrescentou.

Assim como o presidente, outros membros do Partido Republicano acusam prefeitos e governadores democratas de perderem o controle de cidades abaladas por manifestações que tiveram surtos de violência, incêndios criminosos e vandalismo.

A deputada Karen Bass, democrata que preside a frente de parlamentares negros do Congresso dos EUA, disse que uma visita de Trump a Kenosha só elevaria as tensões. /AFP e REUTERS