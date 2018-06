Trump é retirado às pressas de palco durante discurso

Durante um discurso de campanha neste sábado em Reno, Nevada, o candidato republicano Donald Trump foi retirado do palco às pressas pelo Serviço Secreto devido a um incidente na multidão que estava em frente ao palanque.

Enquanto Trump era levado para os bastidores do evento, rapidamente agentes do Serviço Secreto e da Swat desceram do palco e detiveram um homem. Segundo um oficial informou depois à rede CNN, nenhuma arma foi encontrada com ele.

Algum tempo após o incidente, Trump retornou ao palco e continuou seu discurso, primeiro agradecendo ao Serviço Secreto. “Ninguém disse que ia ser fácil para nós, mas nós não seremos detidos. Nós não seremos detidos. Quero agradecer ao Serviço Secreto. Esses caras são fantásticos.”