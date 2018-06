Trump e Sanders lideram em New Hampshire, dizem pesquisas

WASHINGTON - Novas pesquisas divulgadas ontem nos Estados Unidos mostraram os pré-candidatos à Casa Branca Donald Trump, republicano, e Bernie Sanders, democrata, em liderança confortável para a primária de New Hampshire, na terça-feira, dia 9.

A pesquisa do Instituto Harper mostrou Trump com 31% de preferência, com 14 pontos porcentuais de diferença sobre seu adversário mais próximo: Jeb Bush.

Ex-governador da Flórida, e inicialmente apontado como o favorito do partido para concorrer em novembro, Bush perdeu força nos últimos meses, mas apareceu na segunda posição pela primeira vez nas pesquisas de New Hampshire, onde ele mantém uma média de 9,8% de apoio, segundo o site especializado RealClear Politics.

Do lado democrata, Sanders lidera as intenções de voto para a primária com 33 pontos à frente de Hillary Clinton, segundo uma pesquisa da University of Massachusetts-Lowell/7 News. Ele apareceu com 63% de preferência e Hillary, 30%.

Há alguns meses, as sondagens já vinham apontando uma ampla vantagem para o senador nesse Estado.

Uma reportagem do jornal Washington Post afirmou que ele arrecadou US$ 3 milhões um dia após o caucus de Iowa, no qual ele terminou menos de um ponto porcentual atrás de Hillary. / Reuters e EFE