Trump deixa hospital por alguns minutos para, em comboio, acenar a apoiadores

WASHINGTON - O presidente Donald Trump deixou o hospital neste domingo, 4, por alguns minutos e passou acenando a seus apoiadores dentro de uma SUV preta. Em seguida, ele retornou ao hospital militar Walter Reed, onde está internado desde a sexta-feira 2, quando anunciou ter testado positivo para a covid-19.

Imagens da rede CNN mostraram o presidente americano dentro do carro, usando máscara, acenando para seus seguidores.

President Trump, wearing a mask, rides by his supporters outside Walter Reed while in the back of a Suburban. pic.twitter.com/nsCJyYXHdK — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) October 4, 2020