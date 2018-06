Trump encerra programa da CIA para armar rebeldes sírios anti-Assad

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu encerrar um programa secreto da CIA para armar e treinar rebeldes sírios moderados que lutam contra o regime de Bashar Assad, na Síria. A medida era há tempos um anseio do líder russo, Vladimir Putin, e foi criada em 2013, no governo Obama, como peça central de sua estratégia para o conflito na Síria.

Fontes do governo americano dizem que o fim do projeto mostra o interesse de Trump em trabalhar com os russos na Síria. O fechamento do programa também é um reconhecimento das limitações de Washington em seu objetivo de tirar Assad do poder.

Há três meses, os Estados Unidos acusaram Assad de usar armas químicas e Trump lançou um ataque contra uma base do regime sírio em retaliação.

A decisão de encerrar o programa, segundo fontes do governo americano, foi tomada há um mês atrás, em uma reunião no Salão Oval da Casa Branca entre Trump, o diretor da CIA Mike Pompeo e o Assessor de Segurança Nacional H.R. McMaster. Ela antecede o encontro entre Trump e Putin na cúpula do G-20 em Hamburgo. /WASHINGTON POST