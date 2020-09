Trump escolheu juíza conservadora para vaga de Ginsburg, diz jornal

WASHINGTON - O jornal New York Times afirmou nesta sexta-feira, 25, que presidente dos EUA, Donald Trump, selecionou a juíza Amy Coney Barret, a favorita entre os conservadores, para ocupar a vaga da juíza Ruth Bader Ginsburg, que morreu há uma semana, e tentar obter a confirmação no Senado antes das eleições. A decisão alteraria significativamente a composição ideológica da Suprema Corte por anos.

Segundo o NYT, citando fontes próximas ao processo que pediram para não serem identificadas, o presidente se encontrou com Barrett na Casa Branca esta semana e saiu impressionado com a jurista que os principais conservadores afirmam ser uma versão feminina do juiz Antonin Scalia, integrante conservador da Suprema Corte que morreu em 2016.

Os assessores alertaram que Trump às vezes atrapalha seus próprios planos. Mas aparentemente ele não entrevistou outras candidatas para a vaga.

Membro do Tribunal de Apelações do 7º Circuito de Chicago, ela é a favorita dos conservadores religiosos e conhecida por suas opiniões anti-aborto.

Barret se formou no Rhodes College em 1994 e na Escola de Direito de Notre Dame, em Indiana, em 1997 - onde atuou como professora universitária.

Ela já foi cotada para nomeações anteriores para a principal corte americana. Dois anos atrás, após nomear Brett Kavanaugh para a Suprema Corte, Trump disse que estava "guardando a indicação de Barret para o lugar de Ginsburg".

A carreira judicial de Barrett começou em maio de 2017, quando Trump a escolheu para o 7º Tribunal de Apelações em Chicago. Depois de três anos no cargo, Barrett era considerada a principal candidata a substituir a juíza Ginsburg.

Se for confirmada, ela será a juíza em exercício com menos experiência em tribunais, mas com forte apelo entre os grupos religiosos e anti-aborto. Com quase 40 anos, ela poderia permanecer no Supremo Tribunal por décadas. Críticos da juíza dizem que ela coloca crenças pessoais acima da lei e da Constituição dos EUA. /Com NYT