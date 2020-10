Com covid, Trump é levado para centro médico de helicóptero

WASHINGTON - A Casa Branca informou que o presidente americano, Donald Trump, que testou positivo para o novo coronavírus na madrugada desta sexta-feira, 2, foi levado pelo helicóptero Marine One para o Centro Médico Walter Reed, nos arredores de Washington, onde ficará internado pelos próximos dias. O presidente, de 74 anos, apresentou sintomas leves pela manhã como cansaço e febre.

A porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, informou que ele ficará internado pelos próximos dias para receber tratamento, mas continuará trabalhando. "Após a recomendação de seu médico e de especialistas, o presidente trabalhará do gabinete presidencial do hospital miltar de Walter Reed nos próximos dias", disse ela, acrescentando que ele trabalhou ao longo do dia. O gabinete é equipado para permitir que o presidente continue a desempenhar suas funções.

Um pouco antes, o médico da Casa Branca Sean Conley explicou que o presidente estava "cansado", mas de "bom humor" e recebeu uma dose de um tratamento experimental com um coquetel sintético de anticorpos contra o coronavírus. "Ele está sendo avaliado por uma equipe de especialistas e juntos eles vão emitir suas recomendações sobre os próximos passos a serem seguidos pelo presidente e pela primeira-dama", acrescentou o médico, em comunicado.

Ele também informou que a primeira-dama, Melania Trump, continua bem, com apenas uma tosse leve e dor de cabeça, e o restante da família está bem e com testes negativos para a Covid-19 hoje.

Segundo o site da TV CNN, Trump apresentou febre pela manhã, citando uma fonte que não foi identificada, que esclareceu que a febre é consistente com a descrição da Casa Branca de que ele tem apresentado "sintomas leves".

Mais cedo nesta sexta-feira, o jornal The New York Times também afirmou que Trump está apresentando sintomas de covid-19, mas leves, segundo duas pessoas próximas a ele e familiarizadas com sua condição. /COM AFP