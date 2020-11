Trump fará a primeira aparição em evento público desde a semana passada

WASHINGTON - O presidente Trump programou a realização de seu primeiro evento público desde a semana passada, uma comemoração do Dia dos Veteranos no Cemitério Nacional de Arlington nesta quarta-feira, 11, enquanto a campanha prossegue com desafios legais que buscam alterar os resultados eleitorais em Estados importantes onde o presidente eleito Joe Biden está liderando.

Biden, que agora lidera Trump por quase 5 milhões na votação popular, planeja se reunir com conselheiros de transição em Wilmington, Delaware, enquanto se prepara para assumir o cargo em janeiro.

Antes da aparição planejada em um evento do Dia dos Veteranos, Trump atacou em tuítes para um oficial eleitoral e organizações de notícias e afirmou que iria ganhar Estados onde Biden está liderando.

Em outro tuíte, Trump mirou em Al Schmidt, um companheiro republicano que está entre os três membros de uma comissão que supervisiona as eleições no condado da Filadélfia.

Em várias aparições na mídia, incluindo uma transmissão no domingo no programa 60 Minutes da CBS, Schmidt afirmou que não há evidências da fraude generalizada que Trump alegou existir. Na entrevista para a CBS, Schmidt chamou essas alegações de "perturbadas."

Trump não forneceu evidências de fraude generalizada.

“Um cara chamado Al Schmidt, um comissário da Filadélfia e que se diz republicano, está sendo muito usado pela Fake News (forma como se refere à imprensa) para explicar como as coisas foram honestas em relação à eleição na Filadélfia”, Trump tuitou. “Ele se recusa a olhar para uma montanha de corrupção e desonestidade. Nós ganhamos!"

Em outro tuíte, Trump afirmou que está “se preparando para vencer” em Wisconsin, outro Estado de batalha do Meio-Oeste que Biden provavelmente venceu. Trump zombou do The Washington Post e do ABC News por uma pesquisa publicada em 28 de outubro, mostrando Biden com uma vantagem considerável no Estado.

Na manhã de quarta-feira, Biden estava à frente de Trump por mais de 20 mil votos em Wisconsin, com 99% deles contados./The Washington Post