Trump impõe tarifas às importações do México para conter onda migratória

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 30, que pretende impor tarifas às importações mexicanas se o país não fizer nada para conter a onda de imigrantes na fronteira. As tarifas progressivas começariam a partir do dia 10 e valeriam por tempo indeterminado.

“A partir do dia 10 de junho, os EUA estão prontos para impor uma tarifa de 5% sobre todos os bens que entram em nosso país a partir do México”, escreveu Trump no Twitter. “Até o momento em que eles interrompam a entrada de imigrantes ilegais nos EUA.”

De acordo com o presidente americano, as tarifas seriam progressivas e aumentariam para 10%, no dia 1.º de julho, para 15%, no dia 1.º de agosto, para 20%, no dia 1.º de setembro, e para 25%, no dia 1.º de outubro. “O México pode muito bem dar conta desses imigrantes, inclusive mandá-los de volta a seus países de origem”, escreveu Trump.

Segundo o jornal Washington Post, o presidente pretende anunciar oficialmente as tarifas para o México nesta sexta-feira. No entanto, alguns assessores ainda tentam convencê-lo a mudar de ideia, argumentando que a medida significaria novas turbulências nos mercados financeiros e poderia prejudicar a tramitação do novo acordo comercial regional, firmado com México e Canadá.

Para justificar a medida, o presidente disse hoje que agentes da Patrulha de Fronteira prenderam o maior grupo de migrantes ilegais já detido. “Ontem (quarta-feira), agentes da apreenderam o maior grupo de estrangeiros ilegais já detido: 1.036 pessoas que cruzaram a fronteira ilegalmente em El Paso por volta das 4 horas”, anunciou Trump, também, pelo Twitter.

A chancelaria mexicana classificou a decisão de “desastrosa”. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, apesar de ser um esquerdista histórico, vinha mantendo uma boa relação com o governo americano.

O maior risco político que corre o governo americano é perder a cooperação do México no combate ao narcotráfico. Na parte econômica, muitos produtos importados pelos EUA do México são feitos por empresas americanas, o que torna a medida prejudicial também para os americanos. / W.Post, EFE e REUTERS