Trump informa que Serviço Secreto atirou em alguém 'do lado de fora da Casa Branca'

WASHINGTON - Escoltado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou abruptamente uma entrevista coletiva na Casa Branca nesta segunda-feira, 10, momentos depois de iniciar suas declarações sobre a crise de coronavírus.

Momentos depois, ele voltou ao pódio e disse aos repórteres que havia sido escoltado porque houve um episódio envolvendo tiros do lado de fora da Casa Branca. Segundo ele, o Serviço Secreto havia atirado em alguém.

"Gostaria de agradecer ao Serviço Secreto por fazer seu trabalho sempre rápido e muito eficaz, mas houve um tiroteio de verdade e alguém foi levado para o hospital. Não sei em que estado está a pessoa. Parece que a pessoa foi baleada pelo Serviço Secreto, então veremos o que acontece", disse Trump.

Um oficial sênior da administração confirmou a Dana Bash, da TV CNN, que havia um atirador ativo no local e que o atirador está sob custódia. O incidente aconteceu fora dos jardins da Casa Branca, perto do Parque Lafayette./Com AFP