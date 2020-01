Trump manda soldados ao Oriente Médio após ataque a embaixada do país no Iraque

BAGDÁ- O presidente Donald Trump ameaçou na última terça-feira, 31, fazer o Irã pagar um "preço alto" após o ataque à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, capital do Iraque, por milhares de manifestantes pró-iranianos. Como consequência, ele já permitiu o envio de 750 homens para o Oriente Médio.

"O Irã será totalmente responsável por vidas perdidas ou danos a qualquer uma de nossas instalações", disse Trump no Twitter. "Eles pagarão um preço alto! Isso não é um aviso, é uma ameaça. Feliz ano novo".

....Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

No entanto, na saída de uma festa particular em Palm Beach, na Flórida, ele disse que não espera entrar em guerra com o país. "Não vejo isso acontecendo", respondeu a um jornalista, quando questionado sobre essa possibilidade.

Porém, com o 'aval da Casa Branca', o secretário de Defesa Mark Esper anunciou em um comunicado na noite de ontem, que 750 membros de tropas americanas serão enviados "imediatamente" ao Oriente Médio.

Já o secretário de Estado Mike Pompeo disse que a invasão à embaixada foi obra de 'terroristas'. "O ataque de hoje foi orquestrado por terroristas - Abu Mehdi al Muhandis e Qais al Jazali - e incentivado por representantes do Irã - Hadi al Ameri e Faleh al Fayyad", escreveu em sua conta pessoal no Twitter. Do outro lado, a capital Teerã denunciou "a surpreendente audácia" de Washington.

The attack today was orchestrated by terrorists – Abu Mahdi al Muhandis and Qays al-Khazali – and abetted by Iranian proxies – Hadi al Amari and Faleh al-Fayyad. All are pictured below outside our embassy. pic.twitter.com/2QfGGrfmDd — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 31, 2019

Logo após, Pompeo também twitou que "O ataque de hoje contra a Embaixada dos Estados Unidos não deve ser confundido com os esforços legítimos dos manifestantes iraquianos, que estão nas ruas desde outubro trabalhando para o povo do Iraque, para acabar com a corrupção exportada pelo regime iraniano para lá".

Today’s attack against the U.S. Embassy should not be confused with the legitimate efforts of the Iraqi protestors who have been in the streets since October working for the people of Iraq to end the corruption exported there by the Iranian regime. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 31, 2019

Uma autoridade militar que não quis se identificar, contou à AP que os militares selecionados serão mandados para o Kuwait. Ele também acrescentou que o efetivo total do batalhão escolhido, que fica em Fort Bragg, na Carolina do Norte, também pode ser enviado caso seja necessário. Ao todo, a tropa é composta por 4 mil homens.

Outro funcionário, que também optou pelo anonimato, disse à Reuters que dois helicópteros Apache realizaram uma “demonstração de força” sobre a embaixada, que fica na Zona Verde, bairro ultraprotegido do Iraque.

O ataque, que ocorreu de forma inesperada, se deu durante a procissão fúnebre dos 25 mortos em frente a embaixada dos Estados Unidos na capital Bagdá, e terminou com milhares de participantes atacando o prédio com barras de ferro e coquetéis molotov.

Como consequência, Pompeo e Trump passaram boa parte da véspera do ano-novo fazendo ligações para líderes iraquianos, nas quais o presidente americano fez questão de agradecer pelas "respostas rápidas". "A Embaixada dos Estados Unidos no Iraque é, e está há horas, SEGURA! Muitos dos nossos grandes combatentes, munidos dos equipamentos militares mais letais de todo o mundo, correram imediatamente até o local. Obrigada ao Presidente e ao Primeiro Ministro do Iraque pelas suas respostas rápidas aos nossos pedidos".

The U.S. Embassy in Iraq is, & has been for hours, SAFE! Many of our great Warfighters, together with the most lethal military equipment in the world, was immediately rushed to the site. Thank you to the President & Prime Minister of Iraq for their rapid response upon request.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

No entanto, a Casa Branca continua responsabilizando o Irã pelos ataques dos últimos dias. “O Irã matou um americano e feriu outros. Nós respondemos de maneira forte, e sempre responderemos. Agora, eles orquestraram um ataque à Embaixada dos EUA no Iraque. Eles serão responsabilizados”, escreveu Trump logo pela manhã de terça-feira, no Twitter.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

O primeiro ataque se deu última sexta-feira, 27, quando o lançamento de um foguete matou um empreiteiro americano no Iraque. Como resposta, no domingo, 29, aviões dos EUA bombardearam as bases das Brigadas do Hezbollah (uma facção pró-iraniana no Iraque, que eles acusam estar por trás desses tiros). A represália resultou em 25 combatentes mortos e provocou uma grande indignação no mais alto escalão do governo iraquiano.

No entanto, mesmo com os manifestantes pedindo a retirada dos diplomatas da região, uma possível evacuação do prédio não é considerada pelo governo. Conforme o secretário de Defesa, o embaixador dos Estados Unidos, que no momento está em uma viagem particular pelo Iraque, já foi instruído a retornar ao seu posto, assim como todos os demais funcionários./ AFP, AP e REUTERS