Trump muda discurso sobre apoio no Alabama: ‘Sabia que Moore perderia’

WASHINGTON - Depois de ter apoiado vigorosamente o candidato republicano ao Senado pelo Alabama, Roy Moore, o presidente americano, Donald Trump tentou se distanciar do derrotado nesta quarta-feira, 13. Na Casa Branca, assessores do presidente agora temem que ele buscará culpados no partido pela derrota, mesmo tendo ido contra conselhos que não recomendavam o apoio a Moore, envolvido em denúncias de assédio sexual contra menores.

+ Em derrota para Trump, democrata vence no conservador Alabama

Trump mudou nesta manhã a versão para o apoio a Moore. Em um tuíte, o presidente disse que estava certo desde o começo em apoiar Strange e sabia que Moore não teria chance na eleição geral. “Eu disse que Roy Moore não tinha condições de ganhar a eleição geral e eu tinha razão. Por isso apoiei primeiro Luther Strange”, escreveu o presidente. “Mas uma vitória é uma vitória. Parabéns a Doug Jones em uma disputa dura.”

The reason I originally endorsed Luther Strange (and his numbers went up mightily), is that I said Roy Moore will not be able to win the General Election. I was right! Roy worked hard but the deck was stacked against him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de dezembro de 2017