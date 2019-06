Trump na Inglaterra: Presidente esqueceu o que deu à rainha na última visita

DIPLOMACIA

Presidente recebe livro de presente da rainha

A rainha Elizabeth II deu ao presidente americano uma versão resumida da primeira edição de A Segunda Guerra Mundial, clássico relato de Winston Churchill sobre o conflito – a versão original tem mais de mil páginas. Mesmo tratando-se de um resumo, o presente é no mínimo estranho para Donald Trump, que, de acordo com vários biógrafos, não gosta de ler. “Ele prefere imagens, gráficos e tabelas”, escreveu Timothy O’Brien, autor da biografia Trump Nation: The Art of Being the Donald.

MEMÓRIA

Trump esquece do presente que deu à monarca

O gesto da rainha foi também uma retribuição ao presente de Trump na visita de 2018, do qual ele não lembrou nesta segunda-feira. Ao passar pela coleção de Buckingham, a rainha perguntou se ele reconhecia a réplica de um garanhão e o presidente disse que não. “Foi nosso presente no ano passado”, disse Melania, salvando o momento embaraçoso.

BANQUETE

Menu foi escolhido pessoalmente por Elizabeth

A rainha escolheu o menu do banquete de ontem promovido para Trump. No cardápio, filé de peixe cozido no vapor com mousse de agrião, aspargos e molho de cerefólio (tipo de tempero verde). Outra opção era um carneiro com ervas, legumes e molho de vinho do Porto. Na carta de vinhos, garrafas de R$ 200 a R$ 7 mil para os convidados – o presidente não bebe álcool.