Trump não deve comparecer a eventos de campanha neste fim de semana

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deve viajar neste fim de semana para eventos de campanha, como esperava. É mais provável que ele retome sua agenda na segunda-feira, afirmou uma autoridade do governo nesta sexta-feira, 9.

Trump, que está se recuperando do coronavírus, disse na noite de quinta-feira que esperava realizar comícios na Flórida no sábado e na Pensilvânia no domingo, mas assessores disseram que a logística dos eventos em tão pouco espaço de tempo tornava difícil sua realização.

A vinte e cinco dias das eleições, Trump busca encurtar sua desvantagem nas pesquisas contra o candidato democrata Joe Biden. O presidente participou de uma "reunião de rádio" virtual organizada por Rush Limbaugh, famosa emissora conservadora.

Na tarde desta sexta-feira, tem agendada sua primeira entrevista para a televisão desde o anúncio de seu contágio, com o jornalista "amigo" Tucker Carlson, da rede Fox News.

"Ele está pronto para sair. Ele quer falar com o povo americano", disse sua assessora de imprensa, Kayleigh McEnany, também infectada com o novo coronavírus, que já matou mais de 212.789 no país, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. /REUTERS e AFP