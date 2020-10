Trump não transmite mais Covid-19, diz médico da Casa Branca

Donald Trump não transmite mais coronavírus, segundo afirmou o médico da Casa Branca, na noite deste sábado, 10. O presidente dos Estados Unidos anunciou que havia contraído Covid-19 na madrugada de 2 de outubro e, naquela mesma noite, foi internado em um hospital nos arredores de Washington.

"O teste de PCR desta manhã mostra que ele não é mais considerado em risco de transmitir [o vírus] a outras pessoas", disse o médico do presidente, Sean Conley, em comunicado à imprensa. Os testes mostraram que "não há mais evidências de que o vírus está se replicando ativamente" e que a carga viral de Trump estava "diminuindo", acrescentou Conley.

Diretrizes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças americanos indicam que as pessoas que tiveram Covid-19 leve ou moderada podem deixar o isolamento 10 dias após o início dos sintomas. Para os casos mais graves, as diretrizes estabelecem que essa medida deve ser 20 dias após o aparecimento dos sintomas.

A intensidade do caso de Trump não foi divulgada ou confirmada. No entanto, o epidemiologista do governo, Anthony Fauci, disse acreditar que a equipe médica do presidente não o deixaria sair se ele ainda estivesse infectado."Posso garantir que eles vão testá-lo antes de deixá-lo sair", disse ele à CBS News.

Trump, que ficou no hospital por três dias antes de retornar à residência oficial, marcou seu retorno à campanha com um discurso na varanda da Casa Branca para centenas de apoiadores. "Eu me sinto ótimo", ele sorriu no início de uma aparição de vinte minutos.

O presidente está atrás de seu oponente democrata, Joe Biden, nas pesquisas menos de um mês antes da eleição de 3 de novembro. Com informações da AFP.