Trump nega ter sugerido combater furacões com bombas nucleares

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta segunda-feira, 26, que tenha sugerido a utilização de bombas nucleares para combater furacões, como foi publicado pelo site Axios. Segundo ele, a notícia é “ridícula".

"Eu nunca disse isso - apenas mais uma FAKE NEWS!", afirma Trump em sua conta no Twitter.

Segundo uma nota da Axios publicada no domingo, durante uma reunião sobre furacões, Trump teria perguntado se era possível interromper a formação de furacões no oceano lançando uma bomba nuclear no olho da tempestade.

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2019