Trump nomeia seu médico na Casa Branca como secretário para os Veteranos

WASHINGTON - O presidente americano Donald Trump anunciou nesta quarta-feira sua decisão de nomear o almirante Ronnie Jackson, o médico da Casa Branca, para o cargo de secretário de Estado para os Veteranos, no lugar do controvertido David Shulkin.

O presidente americano utilizou a rede Twitter para anunciar a saída de cena de Shulkin e a intenção de nomear Jackson.

Neste mês, Trump já substituiu seu secretário de Estado e seu assessor de Segurança Nacional.

Em outra mensagem, o presidente anunciou também que Robert Wilkie, quem atua como subsecretário de Defesa, assumirá interinamente a administração do Departamento dos Veteranos até a nomeação de Jackson.

O Departamento dos Veteranos é o segundo maior ministério do governo americano, com 308.000 funcionários, superado apenas pelo Departamento de Defesa, que emprega mais de 750.000 pessoas.

A saída de Shulkin era considerada um fato havia várias semanas, em particular depois da denúncia de que gastou US$ 122 mil do departamento em viagem pela Europa com sua mulher, que incluiu ingressos para um torneio de tênis. / AFP