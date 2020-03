Trump oferece ajuda a Kim na luta contra a pandemia

PYONGYANG - O presidente americano, Donald Trump, enviou uma carta ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, na qual propõe "impulsar" as relações entre os dois páises e cooperar na luta contra o novo coronavírus, informou a agência oficial norte-coreana de notícias (KCNA).

"Na carta, (Trump) explicou seu plano para impulsionar as relações entre ambos países e expressou seu desejo de cooperar na luta contra epidemias", em alusão à pandemia da covid-19 que afeta o mundo, segundo comunicado emitido pela KCNA, que foi atribuído à irmã de Kim, Kim Yo-jong.

A reunião entre Kim e Trump em 8 de fevereiro de 2019 terminou repentinamente e sem nenhum avanço, aparentemente pels recusa dos EUA de levantar as sanções contra a Coreia do Norte. Os dois líderes abandoram o hotel de Hanói onde era realizada a cúpula após a suspensão de uma cerimônia pública que estava agendada. Mas ambos se encontraram em junho na Zona Desmilitarizada (que separa as Coreias do Norte e do Sul) em su terceira reunião m pouco mais de um ano. / AFP