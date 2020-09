Trump ordena fim de treinamento antirracismo para funcionários federais

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou que agências governamentais encerrem as sessões de treinamento antirracismo para funcionários federais alegando que constituem uma "propaganda divisiva e não americana".

A ordem surge no momento em que Trump tenta chamar a atenção de sua base eleitoral composta por pessoas brancas de colarinho azul para tentar a reeleição em meio a críticas e protestos contra a injustiça racial e as ações da polícia.

Em um memorando, o Gabinete de Administração e Orçamento da Casa Branca citou relatos de que "funcionários de todo o Poder Executivo foram obrigados a participar de treinamentos nos quais são informados de que 'virtualmente todos os brancos contribuem para o racismo' ou onde são obrigados a dizer que 'se beneficiam do racismo'".

E acrescentou: "De acordo com relatos da imprensa, em alguns casos esses treinamentos afirmam ainda que há racismo embutido na crença de que a América é a terra das oportunidades ou na crença de que a pessoa mais qualificada deve conseguir um emprego."

"O presidente me instruiu a garantir que as agências federais parassem e desistissem de usar o dinheiro dos contribuintes para financiar essas sessões de treinamento de propaganda divisiva e não americana", escreveu o diretor do gabinete, Russell Vought.

Ele instruiu as agências a "identificar todos os contratos ou outros gastos relacionados a qualquer treinamento em 'teoria crítica da raça', 'privilégio branco' ou qualquer outro treinamento ou esforço de propaganda que ensine ou sugira (1) que os Estados Unidos são inerentemente um país racista ou maligno ou (2) que qualquer raça ou etnia é inerentemente racista ou maligna".

"A propaganda divisiva, falsa e degradante do movimento da teoria crítica da raça é contrária a tudo o que defendemos como americanos e não deveria ter lugar no governo federal", acrescentou o memorando.

Trump reforçou a iniciativa na manhã deste sábado, 5, disparando mais de 20 tweets e retweets sobre o assunto. Um deles chama a teoria crítica da raça de "a maior ameaça à civilização ocidental". "Não mais!", escreveu Trump.

Trump Orders Purge of ‘Critical Race Theory‘ from Federal Agencies https://t.co/ygXcTXRHsQ via @BreitbartNews This is a sickness that cannot be allowed to continue. Please report any sightings so we can quickly extinguish! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2020