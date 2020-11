Trump participa de primeiro evento público desde que perdeu eleições

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou do primeiro evento oficial público após as eleições presidenciais por ocasião do Dia dos Veteranos, tradicional momento de unidade do país, agora ofuscado pela recusa do republicano em reconhecer a vitória de Joe Biden.

Acompanhado da primeira-dama, Melania Trump, o presidente republicano participou de uma cerimônia realizada na chuva no Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia, quatro dias depois de a mídia americana declarar, com base em projeções de resultados oficiais, que seu rival democrata venceu as eleições presidenciais.

Desde então, Trump dirigiu-se à nação apenas por meio do Twitter e com declarações oficiais feitas da Casa Branca, e não aceitou sua derrota para Biden, como é tradicional nos Estados Unidos, quando um vencedor é projetado em uma eleição.

O republicano permaneceu na mansão presidencial, argumentando que está prestes a vencer e entrando com processos alegando fraude eleitoral, até agora sustentada apenas por evidências muito frágeis.

Na manhã desta quarta-feira, ele tuitou, novamente sem evidências, de que havia vencido a eleição e sofrido manipulação de votos, apesar do consenso de observadores internacionais, líderes mundiais, autoridades eleitorais locais e a mídia de que a votação de 3 de novembro foi transparente e não mostrou qualquer evidência crível de fraude.

Trump criticou uma pesquisa "possivelmente ilegal" pouco antes do dia da eleição que, segundo ele, afastou os eleitores republicanos ao mostrar ele 17 pontos atrás de Biden em Wisconsin, embora a disputa estivesse empatada.

Embora Biden tenha sido declarado vencedor em Wisconsin, o presidente acrescentou que estava no caminho certo para vencer naquele Estado.

Alguns republicanos aderiram aos apelos crescentes para que o presidente presumisse que perdeu, e especialistas alertaram que sua recusa prejudicou o processo democrático e atrasou a transição para um governo Biden, cuja posse está marcada para 20 de janeiro.

Entre eles estava o secretário de Estado republicano de Montana, Corey Stapleton, que destacou as "coisas incríveis" que Trump realizou durante sua gestão. "Mas esse tempo acabou. Tire o chapéu, morda o lábio e parabenize @JoeBiden", ele tuitou./AFP