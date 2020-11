Trump pede a seus seguidores para 'reverter' os resultados das eleições nos EUA

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a seus apoiadores nesta quarta-feira, 25, que eles devem trabalhar para derrubar os resultados da eleição de 3 de novembro, alegando que foram "manipulados" para garantir a vitória do democrata Joe Biden.

"Temos de reverter a eleição", disse Trump durante um telefonema para apoiadores republicanos na Pensilvânia. "Esta eleição foi fraudada", disse ele, repetindo várias teorias da conspiração que foram rejeitadas em tribunais de todo o país.

Seu advogado, Rudy Giuliani, e outros membros de sua equipe jurídica estavam em uma reunião com senadores estaduais republicanos da Pensilvânia na cidade de Gettysburg. Nela, eles expressaram queixas sobre a eleição e repetidas alegações de má-fé democrata que já se desintegraram nos tribunais.

Em um momento, Trump, do Salão Oval, passou a falar na reunião pelo viva-voz do celular da conselheira jurídica de sua campanha, Jenna Ellis, afirmando ter vencido as eleições. "Ganhamos por muito", disse ele. Na verdade, a eleição deu a Biden um claro mandato e nenhuma fraude sistêmica foi descoberta. /AFP e AP