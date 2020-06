Trump pede que apoiadores não responsabilizem sua equipe de campanha caso contraiam coronavírus

O presidente americano Donald Trump anunciou ontem a retomada de sua campanha eleitoral em busca da reeleição na votação de novembro, com atos nos estados de Oklahoma, Flórida, Arizona e Carolina do Norte, apesar de a pandemia continuar provocando mortes no país. Nestes três últimos estados, inclusive, o número de infectados aumentou recentemente.

Leia Também Apesar da pandemia, Trump vai retomar campanha eleitoral em quatro Estados

No site da campanha de Trump, seus apoiadores têm que assinar um termo para participar dos eventos. "Ao clicar em registrar, você aceita que existe um risco de exposição à Covid-19 em qualquer espaço público onde outras pessoas estejam presentes. Ao participar deste ato, você e qualquer convidado assumirá todos os riscos relacionados à exposição à Covid-19", diz a página do comício que acontecerá em Oklahoma no próximo dia 19.

O texto também pede ao apoiador que não responsabilize um membro ou afiliado à campanha do presidente por um possível contágio. O uso de máscara de proteção nos eventos não é mencionado.

O candidato democrata, Joe Biden, ainda não anunciou uma retomada de sua campanha. /AFP