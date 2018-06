Países europeus rejeitam proposta de Trump para que Rússia volte ao G-7

WASHINGTON - França, Itália, Alemanha e Grã-Bretanha, os quatro países europeus do G7, se manifestaram contra o retorno da Rússia ao grupo, proposição feita pelo presidente Donald Trump na sexta-feira, 8. Segundo a presidência da França, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May e Giuseppe Conte, que se reuniram antes do início da cúpula no Canadá, concordaram que "a posição europeia é de negar o retorno da Rússia".

Os países acrescentaram que consideram a "possibilidade de estabelecer diálogo", uma concessão feita a pedido do governo italiano. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, já havia expressado seu apoio à ideia de reincorporar a Rússia ao grupo.

Trump fez a proposta antes de viajar para o Canadá, onde vai participar da cúpula. "Eu tenho sido o pior pesadelo da Rússia, mas dito isto, a Rússia deveria estar nesta reunião", declarou o presidente.

Moscou foi excluído do então G-8 (G-7 mais a Rússia) em 2014, após a anexação da Crimeia e a crise com a Ucrânia. Atualmente, o bloco é formado por EUA, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido.

"Goste ou não, e isso pode não ser politicamente correto, mas nós temos um mundo para governar e o G-7, que costumava ser o G-8, expulsou a Rússia, então podem deixar a Rússia voltar porque ela deve estar na mesa de negociações", acrescentou Trump.

A presidência do republicano tem sido marcada por uma investigação federal sobre o envolvimento russo nas eleições americanas de 2016 e um possível conluio entre Moscou e a campanha de Trump. O Kremlin E o presidente americano negam as acusações.

No sábado, Trump deve deixar a cúpula do G-7 mais cedo para se preparar para a reunião história com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que ocorrerá no dia 12 em Cingapura. / AFP e REUTERS