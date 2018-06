Trump pede 'sanções muito mais fortes' contra Pyongyang após novo teste militar

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a adoção de sanções mais fortes contra a Coreia do Norte após o último teste de míssil do país, realizado no domingo.

"Que essa última provocação sirva de chamado a todas as nações para implementar sanções muito mais fortes contra a Coreia do Norte", disse a Casa Branca em um comunicado.

O míssil esteve "tão próximo do solo russo - de fato, mais perto da Rússia que do Japão - que o presidente não pode imaginar a Rússia esteja feliz com a situação", continua a nota.

A Coreia do Norte "tem sido uma ameaça flagrante por tempo demais. A Coreia do Sul e o Japão observam a situação de perto conosco", afirma o comunicado.

A nota afirma ainda que os Estados Unidos "mantêm seu compromisso de estar junto aos aliados ante à série ameaça que a Coreia do Norte representa".

Pouco antes do anúncio do teste, um alto funcionário do Tesouro dos Estados Unidos declarou que esse departamento examina "todos os meios à sua disposição" para cortar as fontes de financimanento internacional de Pyongyang.

"Consideramos todos os recursos de que dispomos (...) para tentar detê-los", disse, referindo-se aos programas da divisão de luta antiterrorista e de inteligência financeira do Tesouro.

A Coreia do Norte disparou um míssil no domingo, o primeiro teste militar do país desde a chegada ao poder do novo presidente sul-coreano Moon Jae-in. Depois do lançamento, Moon convocou uma reunião de emergência com seu gabinete. / AFP