Trump pediu ajuda a Xi para vencer eleição, diz ex-conselheiro da Casa Branca em livro

WASHINGTON - John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, disse que Donald Trump pediu ajuda ao presidente chinês, Xi Jinping, para vencer a eleição deste ano. A denúncia está no novo livro de Bolton, com lançamento marcado para terça-feira.

O Departamento de Justiça entrou com uma ação judicial para barrar a publicação, mas alguns trechos foram revelados nesta quarta-feira, 17, pela imprensa americana.

De acordo com os trechos, publicados pelo The Washingron Post, The New York Times e The Wall Street Journal, Bolton afirma que, à margem da cúpula do G-20 em Osaka, em junho de 2019, Trump "surpreendentemente liderou a conversa (com Xi) para a eleição presidencial dos Estados Unidos".

Ele acrescentou que aludiu "à capacidade econômica da China de afetar as campanhas em andamento, implorando a Xi para garantir que ele ganhe" nas próximas eleições, em 3 de novembro.

Na conversa, Trump destacou a importância dos agricultores dos EUA e de "como um aumento nas compras chinesas de soja e trigo" pode afetar o resultado da eleição./NYT e AFP